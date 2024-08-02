Отар Кушанашвили вернулся к работе после курса химиотерапии: «Я не сдамся»

Журналист Отар Кушанашвили анонсировал свое возвращение к активной работе после первого курса химиотерапии. Напомним, не так давно у него было обнаружено онкологическое заболевание в уже довольно запущенной стадии. Врачи прооперировали Отара Кушанашвили, а затем был проведен курс химиотерапии.

Едва покинув больничную палату, Отар Кушанашвили начал записывать программы для своего YouTube-канала. Он рассказал, что уже сделал два выпуска шоу «Каково?».