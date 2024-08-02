«Мои Преснячки»: Пресняков предстал со своими сыновьями от Орбакайте и Подольской на отдыхе в Испании

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Владимир Пресняков поделился снимком, на котором запечатлен в окружении своих наследников.

Известный музыкант Владимир Пресняков в эти дни наслаждается редкими моментами. Он отдыхает в Испании вместе с женой Натальей Подольской и сыновьями Артемием и Ванечкой, рожденными в браке с певицей.

Компанию новой семье отца составил Никита Пресняков, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Молодой человек на днях прилетел в Россию из США, где провел последние полтора года. А теперь отправился на отдых в Испанию вместе с отцом, мачехой и младшими братьями.

Владимир Пресняков в своем микроблоге поделился совместным снимком со всеми своими тремя сыновьями.

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Владимир Пресняков с сыновьями Никитой, Артемием и Ваней. Фото: соцсети Владимира Преснякова

«Мои Преснячки», — написал под снимком Владимир Пресняков.

Напомним, сыну Владимира Преснякова от Кристины Орбакайте Никите Преснякову 33 года. А Артемию и Ване, которых Владимиру Преснякову родила Наталья Подольская, девять лет и три года соответственно.

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