«Мои Преснячки»: Пресняков предстал со своими сыновьями от Орбакайте и Подольской на отдыхе в Испании

Известный музыкант Владимир Пресняков в эти дни наслаждается редкими моментами. Он отдыхает в Испании вместе с женой Натальей Подольской и сыновьями Артемием и Ванечкой, рожденными в браке с певицей.

Компанию новой семье отца составил Никита Пресняков, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Молодой человек на днях прилетел в Россию из США, где провел последние полтора года. А теперь отправился на отдых в Испанию вместе с отцом, мачехой и младшими братьями.

Владимир Пресняков в своем микроблоге поделился совместным снимком со всеми своими тремя сыновьями.