Елена Блиновская распродает имущество, чтобы погасить долги перед налоговой

Блогерша Елена Блиновская, заработавшая миллиарды рублей на марафонах в Сети, устроила распродажу имущества. Цель — погасить огромные долги перед налоговой.

Так, уже продана элитная квартира за 70 миллионов рублей. Выставлены на продажу люксовые автомобили Lamborghini и Bentley.

Сама же королева марафонов сейчас находится в СИЗО. Арест наложен на абсолютно все имущество Елены Блиновской. По некоторым данным, даже продав все свое имущество, Блиновская не сможет погасить накопившийся долг, а это, еще 678 млн рублей.

Елена Блиновская будет пытаться признать себя банкротом через суд. Заседание по этому вопросу состоится в августе.

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Сейчас же следователи завершили расследование уголовного дела, материалы переданы в суд, который и определит, какого наказания достойна Елена Блиновская за свои деяния.

По материалам Mash