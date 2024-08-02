Капаклы сделал признание о Мусульбес: «Таня стала настоящей беременной только сейчас»

В семье бывших участников «Дома-2» Ромы Капаклы и Тани Мусульбес со дня на день ожидается прибавление. Чем ближе дата родов, тем страннее и непонятнее для Ромы Капаклы ведет себя Таня Мусульбес. Сейчас она находится в больнице.

Будущий счастливый папаша признался, что только сейчас до него дошло, что Таня Мусульбес беременна. Вероятно, в предыдущие 38 недель она вела себя довольно сдержанно. А на сносях Таня, похоже, стала невыносима.

«У меня ощущение, что Таня стала настоящей беременной только сейчас. Не спрашивайте, почему», — вдруг неожиданно признался Роман Капаклы.

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Напомним, ранее Таня Мусульбес жаловалась на жуткие перепады настроения и на то, что она непрерывно провоцирует ссоры с Ромой Капаклы.

Терпеть ему осталось еще примерно пару недель. ПДР у Тани Мусульбес — 17 августа.