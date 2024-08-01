Кто по национальности Бен Аффлек? Смесь горячая, гремучая, колючая

Недавно стало известно, что Дженнифер Лопес пришлось отмечать свое 55-летие без мужа Бена Аффлека.

Супруг голливудской звезды не стал соблюдать дипломатию, собрал вещи после очередной ссоры и перебрался в новый дом. Даже для галочки он не пришел поздравить свою возлюбленную, теперь уже, видимо, с приставкой «экс».

Но, может быть, проблема в их отношениях кроется не только в несхожести взглядов на жизнь, а в темпераменте? Ведь, известно, что Дженнифер Допес — пуэрториканка, а Бен Аффлек — смесь ирландца и шотландца.

Мама голливудского актера Кристин Энн Болдт родом из Ирландии, а его отец Тимоти Аффлек является выходцем из Шотландии. Смесь достаточно гремучая и полная сюрпризов.