Дана Борисова заявила, что Глюк'оZе потребуется миниум шесть месяцев на лечение: «Это длительный процесс»

Наталья Ионова, более известная как Глюк'оZа, оказалась в центре скандала. Ее выступление в Красноярске продолжают обсуждать. Певица заявила, что посто принимает антидепрессанты. Она пояснила, что смерть бабушки и конфликт с Максимом Фадеевым ее подкосили. Артистка принесла свои извинения. Вскоре появились слухи, что ее родные хотят поместить в рехаб. 1 августа она удалила все публикации в соцсети и сообщила, что занимается музыкой.

Дана Борисова — одна из тех, кого лечили от зависимости. Ее спас Андрей Малахов. Она призналась, что ее ужаснули кадры с концерта Ионовой. Телеведущая рассказала, как нужно лечить певицу. Она предупредила, что стоит избегать клиник с комфортабельными палатами, где предлагают много лекарств и удобств.

Она рассказала, что сама лежала в комфортных клиниках, а потом бежала искать заначки.

«Я считаю, что лечиться от зависимости нужно минимум шесть месяцев. Вообще, в России считается программа выздоровления в рехабах — один год. Надо настроиться, что это — длительный процесс, серьезная проблема и ее быстро не решить», — пояснила телеведущая « МК ».

По ее словам, самым лучшим вариантом является групповая терапия для тех, кто в зависимости.

«Такие занятия очень помогают. А лежать и кайфовать в больничках — это вообще не работает», — подчеркнула она.