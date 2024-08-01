Сколько детей родила Дженнифер Лопес? Как было на самом деле

Знойной голливудской актрисе и певице Дженнифер Лопес в июле исполнилось 55 лет. Все очень активно обсуждают ее расставание с Беном Аффлеком, который съехал от нее в новый дом, но о том, что она не только красивая женщина и знаменитость, но и мама, мало кто вспоминает.

На самом деле Джей Ло родила близнецов, сына Максимилиана и дочь Эмму, в 2008 году, и вовсе не Бену Аффлеку, с которым дважды пыталась построить любовь, а своему третьему официальному мужу Марку Энтони.

Однако уже в 2011 году пара объявила о разрыве, в 2014 году они развелись официально. Ну а пока шел бракоразводный процесс, Джей Ло не теряла времени даром, она пыталась построить личное счастье с танцовщиком Каспером Смартом, впоследствии он стал ее другом.

Потом какое-то время артистка встречалась с рэпером Дрейком, далее пережила роман с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым даже собиралась узаконить отношения. Но в 2021 года свадьба сорвалась. Ну а потом на арену любви Дженнифер Лопес взошел Бен Аффлек, с которым она уже состояла отношения. Увы, этот брак тоже не был долгим.