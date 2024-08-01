Бывший солист «На-На» Владимир Левкин осудил уехавших за рубеж артистов: «Это недопустимо»

Многие артисты за последние два года покинули Россию. Среди них Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич*, Рената Литвинова, Земфира* и другие известные персоны. Многих из них критикую за то, что они бросили родину, где зарабатывали долгие годы.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин не только никуда не стал уезжать, но и недавно посетил госпиталь имени Бурденко, где находятся на реабилитации многие россияне.

Артист считает, что если способен петь, то именно таким образом он может подбодрить людей в трудной ситуации. При этом уехавших коллег Левкин осудил.

«Это недопустимо. Я искренне не могу понять своих бывших коллег, которые мало того, что уехали, так еще и ругают нашу страну. Излишни вообще какие-то комментарии по этому поводу», — заявил он « МК ».

Отметим, что не раз о России плохо высказывалась Алла Пугачева. Ее уже дважды призывали признать иностранным агентом, но не было найдено оснований, чтобы это сделать.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.