Софья Баранова назвала фигуристок, с которыми Марк Кондратюк изменял Александре Трусовой

Софья Баранова занималась фигурным катанием, но давно ушла из большого спорта. С 16 лет фигуристка не участвует в соревнованиях. Она решила дать интервью, в котором раскрыла подробности из личной жизни.

Баранова решила признаться, что в 15 лет у нее был роман с коллегой Марком Кондратюком. Тогда спортсмену было 17 лет. По словам фигуристки, она была влюблена и рассказала обо всем подруге, а потом узнала, что Марк всем говорил, что не встречается с ней и даже называл лгуньей.

Позже Софья поняла, что у него был много романов. Известно, что в 2022 году он был с Александрой Трусовой. Они вместе отдыхали на курорте. Но теперь Баранова утверждает, что фигурист изменял Трусовой.

«Марк стал встречаться с Дашей Усачевой, убежал от нее, периодически снова виделся со мной. Когда я наконец решаюсь спросить, что все это значит и встречаемся ли мы, он уезжает на отдых с Сашей Трусовой. В общем-то, он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть — и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки — и они меняются безостановочно. Сейчас — Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось», — поделилась фигуристка со «Спорт-экспресс».

Теперь у Трусовой уже другие отношения. Чемпионка заверила, что на расставании настояла именно она. Не так давно фигуристка согласилась выйти замуж за Макара Игнатова. Влюбленные готовятся к свадьбе.