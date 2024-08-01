Татьяна Навка выложила фото с Дмитрием Песковым и дочкой Надеждой в честь годовщины свадьбы

Татьяна Навка состоит в браке с Дмитрием Песковым. Пара редко вместе выходит в свет, но их можно увидеть вдвоем на важных мероприятиях. У супругов растет дочка Надежда, которой скоро исполнится 10 лет. Примечательно, что девочка занимается фигурным катанием, как мама. Летом Навка часто ездит на гастроли. Скоро она повезет в Сочи свое ледовое представление «Вечера на хуторе». А 1 августа звезда отметила годовщину свадьбы.

В соцсети фигуристка выложила редкое фото, которое было сделано на вечеринке. В кадре Татьяна предстала в топике, элегантной юбке-футляре и на каблуках. Она обнималась с Песковым. К ним подбежала дочка Надя, которая обняла родителей.