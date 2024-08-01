Дмитрий Нагиев вернется на телевидение после двухлетнего перерыва

Дмитрий Нагиев раньше регулярно появлялся на телевидении. Он снимался в фильмах, рекламе и вел несколько проектов. Но два года назад артист взял паузу. Он ездил в Дубай, где купил себе недвижимость. Лишь иногда телеведущий выкладывал кадры в соцсети, где рассказывал, что у него все хорошо. Зрители успели соскучиться по звезде.

А теперь стало известно, что Нагиев снялся в детективной картине «Злые люди». Фильм снят по мотивам произведений Николая Свечина (Инкина) — нижегородского краеведа. У него есть цикл «Хроники сыска», который посвящен городским событиям на рубеже XIX и XX века.

Сюжет формируется вокруг дворянина Евдокима Нефедьева, которого убивают на ярмарке. Сотрудник городского сыска Алексей Лыков начинает вести расследование. Дмитрию доверили сыграть того самого Нефедьева, которого убивают.

Примечательно, что фильм «12 стульев», где он снялся в роли Остапа Бендера, комедии «Зять», «Новый год в Березовке» и «Колбаса», сериал «Кто быстрее?» до сих пор еще стоят на паузе, пишет KP.RU.