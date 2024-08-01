Кети Топурия стала мамой в третий раз и назвала имя новорожденной дочки

Кети Топурия в этом году рассекретила свою беременность. Она всегда мечтала стать мамой троих детей. У нее есть дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. С нынешним мужем Львом Деньговым она растит сына Адама. Летом певица уже демонстрировала внушительный живот. При этом ей удавалось стильно выглядеть. А теперь артистка сообщила, что родила дочку. Это произошло в одном из роддомов Москвы. В соцсети она выложила первое фото крохи.

В кадре Кети держала крохотные и сморщенные ножки малышки. Она рассекретила ее имя и дату рождения.