Кети Топурия стала мамой в третий раз и назвала имя новорожденной дочки

Кети Топурия в этом году рассекретила свою беременность. Она всегда мечтала стать мамой троих детей. У нее есть дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. С нынешним мужем Львом Деньговым она растит сына Адама. Летом певица уже демонстрировала внушительный живот. При этом ей удавалось стильно выглядеть. А теперь артистка сообщила, что родила дочку. Это произошло в одном из роддомов Москвы. В соцсети она выложила первое фото крохи.
В кадре Кети держала крохотные и сморщенные ножки малышки. Она рассекретила ее имя и дату рождения.
«31/07/24 Николь», — написала певица.
Кети Топурия показала дочку. Фото: соцсети Кети Топурии
Артистку сразу стали поздравлять ее друзья и коллеги. «Кети, поздравляю вашу чудесную семью», — написала Полина Гагарина. «Поздравляю! Это Чудо!» — присоединилась Ани Лорак. Поклонники пожелали, что девочка росла здоровой.
Напомним, что Топурия также тепло общается с детьми Деньгова от прошлых отношений. У него есть сын и дочка. Они часто ездят все вместе в отпуск.
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