Биограф Роб Джобсон рассказал, что Кейт Миддлтон в молодости перенесла операцию на голове по удалению опухоли

Кейт Миддлтон переживает трудное время. Она недавно перенесла операцию на брюшной полости. Вскоре принцесса Уэльская объявила, что у нее нашли онкологическое заболевание. Она теперь проходит химиотерапию. Лишь несколько раз этим летом Кэтрин появлялась на публике. Жена принца Уильяма похудела. Она старается большую часть времени проводить в поместье с детьми. Однако ее муж взял на себя большую часть обязанностей.

Оказалось, что Миддлтон ранее уже переносила операцию. У нее в молодости было хирургическое вмешательство.

«Подростком в колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и ее мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», — рассказал биограф Роб Джобсон в новой книге «Кэтрин, принцесса Уэльская».

Позже ей пришлось заговорить о случившемся только однажды, когда в 2001 году во время сольного выступления она не смогла скрыть трехдюймовый шрам. В больницу потом Миддлтон попадала только, когда была беременна. Она мучалась от токсикоза.