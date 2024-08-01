Ольга Бузова с песней «Без дел» попала в топ-50 мирового чарта Billboard, пока снималась в Колумбии

Ольга Бузова давно выступает на сцене. Она начала петь после развода с Дмитрием Тарасовым. Сначала к ней относились скептически. Ей пришлось добиваться того, чтобы ее приняли в шоу-бизнесе. Теперь она всегда выступает на музыкальных премиях. Этим летом телеведущая месяц провела на съемках шоу «Звезды в Джунглях» в Колумбии. Пока она еще не вернулась в Россию. При этом ей удалось добиться мировой славы. Ее песня «Без дел» попала в мировой чарт американского журнала Billboard.

Трек вышел три года назад, но недавно он начал набирать популярность в TikTok. Девушки стали снимать видео, где показывали, что они усевают сделать пока их бойфренды без дел.

Так песня попала в мировой чарт TikTok Billboard Top 50, заняв 48-ю строчку. Бузова попала в рейтинг с такими звездами, как Билли Айлиш и Linkin Park.

«Знай русских!» — обрадовалась телеведущая.

Она узнала о приятной новости в дороге и поблагодарила своих поклонников.