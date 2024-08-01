Сестра Натальи Маголы подозревает Елену Степаненко в сговоре: «Так называемая подружка знала о завещании»

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном получила внушительное количество денег и недвижимости. Но пока юмориста продолжает выступать. Также она уже год судится с родней своей умершей подруги Натальи Маголы. Дизайнер умерла после борьбы с болезнью. Она оставила завещание, в котором весомую часть имущества отписала Степаненко. Ей может достаться квартира в центре Сочи, дома на Рублевке в Москве, а еще коллекция антиквариата и несколько автомобилей.

Но родные Натальи подали в суд. Они считают, что дизайнер написала завещание, когда уже не была в своем уме. Пока Степаненко не собирается идти на примирение. Сестра Маголы Лариса отметила, что пока эта история не близится к концу.

«Мы считаем, что это просто несправедливо. Мы бы отдали богатства Наташи церкви, но не совершенно чужим нам людям», — отметила она.

Также Лариса пояснила, что Елена могла быть в сговоре с мужем дизайнера Миодрагой Цвийичем, так как он тоже указан в завещании. Однако сербский архитектор умер вскоре после супруги. Сестра покойной заявила, что есть кадры из переписки Натальи со Степаненко, где обсуждается завещание.

«Это все происходило в тот момент, когда у сестры был очередной кризис здоровья. И доказывает, что так называемая подружка знала о завещании и, возможно, поспособствовала, что оно имеет такое содержание», — делится Лариса с KP.RU.

В связи с этим завещание нужно будет проверить экспертам, добавила она. Если выясниться, что Степаненко вмешивалась в написание завещания, то это грубое нарушение.