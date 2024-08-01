Виктория Боня заявила, что ей понравился Никита Кологривый: «Я даже влюбилась»

Виктория Боня уже давно одинока. Она пыталась крутить романы с разными мужчинами. После того, как телеведущая сделала пластику, она рассталась с молодым избранником Русланом Гасановым. Она заявила, что теперь ей нужен только взрослый мужчина. Жительница Монако мечтает о свадьбе и детях. От прошлых отношений с Алексом Смерфитом у нее дочка Анджелина. Недавно она привозила ее в Москву. Также звезда снимается в проекте «Злые языки».

На этот раз Боня выразила свое восхищение Никите Кологривому. Она посмотрела сериал «Слово пацана». Телеведущая считает, что ему прекрасно удалось сыграть Кащея.

«Он меня бесил. Его роль очень выделялась из остальных актеров. Меня так раздражал, что я даже влюбилась», — поделилась она.

Также Виктория заявила, что особенно сильно ей нравится улыбка актера, так как у него есть щербинка.

«Влюблена именно в зубы! Не дай Бог сделает, разлюблю сразу», — сказала звезда.

К слову, сам Кологривый недавно заявила, что не будет исправлять прикус и менять свои зубы. Он считает, что это его изюминка.