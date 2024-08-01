Актер из «Слова пацана» Зулькарнаев признался в звездной болезни: «Иногда отлетаю»

В 2023 году стал популярным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Примечательно, что там снялось много молодых актеров. Если Ивана Янковского, Сергея Бурунова уже знали зрители, то Вячеслав Копейкин, Ярослав Могильников, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд проснулись знаменитыми. Теперь их все чаще зовут в новые проекты.

Роль Зимы сыграл Лев Зулькарнаев, выпускник режиссерского курса ГИТИСа, который выглядит очень необычно. В этом году у него практически нет свободных окошек. Недавно актер сыграл Александра Пушкина в историческом сериале «Цербер», его также можно увидеть в картинах: «Престиж», «Она такая классная», «Шаляпин», «Сто лет тому вперед». Также он задействован еще в трех проектах сейчас.

24-летний артист не стал скрывать, что чувствует звездную болезнь.

«Я иногда отлетаю, это отражается на отношении к людям. Могу позволить себе опоздать, не выполнить обещание, потому что мне кажется, что меня простят. В отношениях с девушками тоже прослеживается — в непостоянстве, безответственности», — поделился он в интервью «Правилам жизни».

Он считает, что звездная болезнь появляется не от количества наград и ролей. Актер уверен, что просто в человеке начинает проявляться его темная сторона.