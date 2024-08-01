Глюк'оZа погасила долг перед налоговой в 260 тысяч рублей и удалила свои посты в соцсетях

Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюк'оZа, продолжает приходить в себя после скандала в Красноярске. Тогда ее осудили за странное поведение. Певицу заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Потом она появилась в Баку на фестивале. Ее номер длился всего три минуты, хотя должен был идти 15 минут. Артистка заверила, что ее поведение связано с антидепрессантами, которые она принимает из-за потери бабушки и конфликта с Максимом Фадеевым.

Вскоре появились слухи, что Ионова готовится лечь в рехаб. Примечательно, что родные певицы эту информацию опровергли. А 1 августа стало известно, что она погасила свой долг перед налоговой, который составлял 260 тысяч рублей.

Также Наталья удалила все свои посты в соцсетях. Поклонники подозревают, что она решила глобально почистить свою жизнь и начать все с чистого листа.