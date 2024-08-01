19-летний сын покойного сенатора Тюльпанова хочет сыграть свадьбу с Катей Самбукой: «Я поругался с мамой и сестрой, они против»

Несколько лет назад разгорелся скандал, когда дочка покойного сенатора Вадима Тюльпанова Милана развелась с футболистом Александром Кержаковым. Ей пришлось через суд добиваться того, чтобы ее не лишили родительских прав и оставили ей сына. А вот теперь к себе привлек внимание сын сенатора Владислав. 19-летний политик закрутил роман с Катей Самбукой, которая снималась в эротических фотосессиях и была в браке с режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком.

Родные Владислава выступают против его отношений с яркой блондинкой. Однако пара вместе уже больше года. Они запланировали свадьбу на лето, но торжество пришлось перенести.

«Официальное предложение Кате я сделал в июне. Мы хотели, чтобы свадьба прошла в июле на нашей даче в закрытом формате где-то на 30-40 человек, чтобы были только близкие. Но произошел большой конфликт с семьей из-за наших с Катей отношений. Я поругался с мамой и сестрой, они против того, что мы вместе», — рассказал Владислав KP.RU.

По его словам, теперь они ищут ресторан и думают устроить свадьбу в Москве в октябре. Тюльпанов отметил, что у его избранницы будет довольно открытое белое платье, а он наденет костюм и рубашку.