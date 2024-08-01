Участница шоу «Звезды в Африке» Алина Акилова рассекретила свою беременность

Алина Акилова уже давно ведет свой блог. На нее подписано 4 миллиона человек. Примечательно, что она в этом году сыграла свадьбу со своим возлюбленным Магомедом. Они расписались в Барвихе. А потом Алина похвасталась, что они купили квартиру. А потом блогерша рассказала о важном для себя событии. Она объявила, что беременна. Акилова очень хотела снова стать мамой. У нее есть дочка Николь от первого брака. А в 2020 году она пережила выкидыш.

«Я готовлю суп и решила заказать фарш для котлет. В доставке мне высветился тест на беременность, и я решила купить, потому что у меня была задержка. Я купила три теста без задней мысли. Все они показали мне две яркие полоски», — делилась звезда.

По ее словам, муж очень обрадовался. Недавно пара решила узнать пол будущего ребенка. Они не стали устраивать шумную вечеринку, а просто заказали бенто-торт. В нем оказалась синяя прослойка. Магомед был удивлен и счастлив. Теперь участница шоу «Звезды в Африке» Алина уже не прячет округлившийся живот. В скором времени должно случится радостное событие.