Сын Светланы Светличной назвал слухами новости об инфаркте у актрисы

Светлана Светличная уже давно не снимается в кино. В 84 года она испытывает большие проблемы со здоровьем. Уже больше года актриса находится в больнице в стационаре, куда ее поместили родные. Раньше она жила в квартире, а сиделка за ней присматривала. Но потом у звезды стали прогрессировать деменция.

А недавно появились слухи, что ее одолели новые болезни. У артистки случился инфаркт. А также разошлась новость, что у нее нашли новую опухоль в лобной доле.

Журналистам удалось дозвониться до сына Светличной Алексея Ивашова. Он был краток, но прокомментировал сплетни.

«Это неправда. Возрастные проблемы. Состояние стабильное. И инфаркта не было…», — сказал Алексей KP.RU.

Также отмечается, что Светлану навещают невестка и внучка. Она постоянно созванивается с сыном. Актриса довольна тем, в каких условиях ее содержат. В стационаре она лежит на платной основе.