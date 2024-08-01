Волочкова заявила, что продала 22 своих квартиры, чтобы не остаться без денег

Анастасия Волочкова не скрывает, что привыкла к роскошной жизни. Она проживает в особняке на Рублевке. Балерина не раз хвасталась, что получает дорогие подарки от мужчин. У нее есть несколько квартир. Ее дом стоит около 12 млн долларов. Также она владеет большой квартирой в Москве и апартаментами в Санкт-Петербурге. Оказалось, что у нее было 22 квартиры в Астрахани, но ей пришлось их продать. Звезда рассказала, что это произошло из-за ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина, который ее обманул.

«Я отдала бывшему все свои деньги — 3,5 млн долларов (305 млрд рублей по текущему курсу. — прим. ред.). Пришлось забирать их из банка. <...> Он клялся, что берет эту сумму на год. Говорил, что деньги пойдут в строительный бизнес, который он начал со своим партнером в Астрахани. У меня и в мыслях не было становиться каким-то строительным инвестором... Вдовин просто взял мои деньги под 30 процентов годовых, — сказала Волочкова KP.RU.

По ее словам, через год бывший возлюбленный деньги не вернул и заявил, что расписка не имеет никакой юридической силы. Балерина подавала на него в суд. Она отметила, что забрала иски, так как Игорь ее об этом попросил, а идти против отца своей дочери ей не хотелось. Так как деньги он не возвращал, артистка попросила его отдать квартиры. В итоге она поняла, что ей невыгодно их держать и решила продать, но все равно осталась в накладе.

«Вдовин брал у меня 3,5 млн долларов, а я смогла продать квартиры только за 1 миллион», — посетовала она.