Певица Королева рассказала, как Николаев помог раскрыть свой талант Крутому: «Это он вообще боялся делать»

Недавно Игорь Крутой отметил свое 70-летие. Он является одним из самых известных композиторов в стране. Ему удалось построить карьеру и крепкую семью. На этот раз его поздравила с юбилеем Наташа Королева. Она вспомнила, что они познакомились на пляже в Ялте в 90-е годы. По ее словам, тогда композитор уже дружил с Игорем Николаевым, который в итоге оставил большой след в его жизни. Артистка назвала Крутого скромным и застенчивым. Она отметила, некоторые качества мешали ему стать более успешным.

«Благодаря Игорю Николаеву, наверное, Игорь Крутой переборол стеснительность: стали появляться его первые творческие вечера, он начал сочинять песни разным исполнителям. Потому что тогда он писал только для Саши Серова. Кстати, именно с подачи Игоря Николаева Игорь Крутой и запел. Это он вообще боялся делать. Но у Игорей (Николаева и Крутого) хороший творческий тандем — они написали огромное количество хитов», — пояснила Наташа «МК».

Она заявила, что Игорь Крутой обладает еще одним талантом — он прекрасно умеет организовывать разные мероприятия и концерты. Певица считает, что благодаря этому он стал настоящим маэстро. Королева не сомневается, что композитор стоит на музыкальном Олимпе.