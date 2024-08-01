Харламов о Ковальчук: «В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит»

Гарик Харламов уже много лет выступает на сцене. Он не скрывает, что ему нравится его работа. Артист считает себя ленивым, но при этом коллеги восхищаются тем, какие проекты он создает. В этом году юморист решился на важный шаг. Он сделал предложение Катерине Ковальчук. Они сыграли свадьбу, отказавшись от пышного праздника. Медовый месяц пара провела в Сочи. Теперь Гарик живет со своей избранницей.

От первого брака с Кристиной Асмус у Харламова есть дочка Анастасия. Недавно он рассказал в интервью, что хочет завести еще ребенка. Также артист рассказал, какая Катерина жена.

«Да все поменялось. Я Катю очень люблю. И это абсолютно взаимно. В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит, очень любит чистоту, даже фанатично, что для меня прекрасно. Я тоже очень люблю, когда все по полочкам и нет бардака. Мы начали гулять, чего раньше я не делал. А это очень хорошо, ведь мы сидим в помещениях с утра до ночи, что-то пишем, снимаем. Катюха говорит: «Все, надо гулять, дышать воздухом». Не знаю, куда смотреть, каким Богам молиться, но пока все замечательно. Дай Бог, что так и будет», — поделился юморист с KP.RU.

По словам звезды, он любит многие блюда. Артист отметил, что не любит только маслины и оливки. Он пожаловался, что если начинает ограничивать себя в еде, то сразу впадает в депрессию. Хотя полтора года назад юморист похудел на 18 килограммов. Он заявил, что тогда ему нравилось его отражение в зеркале, а теперь только ленивый не пошутил над его весом.

Харламов подчеркнул, что на шутки коллег не обижается. Он считает, что это совершенно нормально.