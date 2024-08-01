Харламов заявил, что дочка от Асмус хочет иметь братьев и сестер: «Работаем над этим»

Гарик Харламов уже давно стал известным юмористом. Теперь он вступил в должность креативного продюсера Comedy Club. Многие называют его лучшим комиком.

В этом году и личная жизнь артиста перешла на новую ступень. Он женился на Катерине Ковальчук. Пара вместе уже несколько лет. Даже друзья сомневались, что Гарик решится снова вступить в брак после развода с Кристиной Асмус. У него есть дочка Анастасия, которой 10 лет. По словам звезды, с наследницей юморист старается проводить максимум времени.

«У нее и мама замечательная, прекрасная и талантливая актриса, чего уж там говорить-то! В этом плане у Насти генетика замечательная с обеих сторон. Надо сказать, что для 10-летней девочки у нее очень веселое чувство юмора. Она может рассмешить взрослых, а это показатель», — пояснил Харламов.

Примечательно, что Гарик хочет снова стать отцом. Он подтвердил, что они с Ковальчук делают все, чтобы эти планы реализовать. Артист отметил, что дочка его поддерживает.

«Настюха хочет братьев и сестренок, причем с обеих сторон. И это вообще нормально. Сколько? Сколько Бог пошлет. Работаем над этим», — поделился он, пишет KP.RU.