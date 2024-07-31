Виталий Хаев высказался об успехах младшего сына, который стал актером: «Пока еще рано об этом говорить»

Виталий Хаев снялся во многих фильмах и сериалах. Многие его знают по картинам «Доктор Рихтер» и «Майор Гром. Чумной доктор». Он также сыграл в новом фильме «Тополиный пух», на премьере которого побывала корреспондент Teleprogramma.pro.

Примечательно, что Хаев появился там с Даной Янкис, которая на 25 лет младше его. Уже давно ходят слухи, что между ними роман. Однако актер не говорит о личной жизни. За его плечами брак с цыганкой Жанной, с которой он работал в Ансамбле Вишневского. Также артист развелся с другой избранницей Инной, которая родила от него двух сыновей — Владислава и Георгия.

У него был еще и третий гражданский брак, но Виталий Евгеньевич о нем ничего не говорит.

Младший сын звезды учится на актера в Щукинском училище.

«Я считаю, что он большой молодец. У него все в порядке. Но пока еще рано об этом говорить», — поделился Хаев.

Он также отметил, что поддерживает с ним общение и дает советы.