Лера Кудрявцева показала, как отдыхает с дочкой и своей мамой в Болгарии

Лера Кудрявцева уже признавалась, что 2023 год стал для нее тяжелым. Она едва не развелась с мужем Игорем Макаровым. Также телеведущая повредила коленку. Она несколько месяцев ходила с помощью костылей после операции. Ей также пришлось большую часть лета работать. Она не только снималась в передачах, вела концерты, но и снялась в клипе с Катей Гордон на новую песню. Однако 30 июля она уже оказалась в Болгарии и объявила, что у нее начался отпуск.
Там ее ждала мама Александра Ивановна, сестра Оксана и дочка Мария, которая приехала туда раньше мамы. Кудрявцеву встретили родные и подруги.
Снимающая телеведущую на видео ее подруга вспомнила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». «Павлик приехал. Где ваши флаги?» — воскликнула она. После этого встречающие начали размахивать флагами Болгарии и Турции.
Лера заявила, что ей нравится отдыхать большой компанией. Дочка не слезала с ее рук. А вечером блондинка играла в карты и другие игры с подругами. На кадрах, которые она опубликовала в соцсети, мелькала пятилетняя Мария. Скоро дочка звезды отметит свой день рождения.
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Лера Кудрявцева с родными и подругами. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
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