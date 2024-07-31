Лера Кудрявцева показала, как отдыхает с дочкой и своей мамой в Болгарии

Лера Кудрявцева уже признавалась, что 2023 год стал для нее тяжелым. Она едва не развелась с мужем Игорем Макаровым. Также телеведущая повредила коленку. Она несколько месяцев ходила с помощью костылей после операции. Ей также пришлось большую часть лета работать. Она не только снималась в передачах, вела концерты, но и снялась в клипе с Катей Гордон на новую песню. Однако 30 июля она уже оказалась в Болгарии и объявила, что у нее начался отпуск.

Там ее ждала мама Александра Ивановна, сестра Оксана и дочка Мария, которая приехала туда раньше мамы. Кудрявцеву встретили родные и подруги.