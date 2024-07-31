75-летняя Алла Пугачева спела без фонограммы с Максимом Галкиным* в Юрмале

Алла Пугачева давно не выступает. В последние годы она занимается воспитанием Лизы и Гарри. На пенсии певице некогда скучать. Она много путешествует и посещает мероприятия, которые устраивают ее друзья. В июле артистка наслаждается теплом в Латвии. Она посетила моноспектакль Данилы Козловского, а также фестиваль «Рандеву» своей подруги Лаймы Вайкуле. Певица в шортах и шляпке собрала много комплиментов. Она рассказала, что сама себе стилист.

Также Алла Борисовна отметила, что еще может петь. Она заверила, что вернется на сцену и с удовольствием выступит, когда у нее появится такое желание. К ней подошел Максим Галкин*, который уточнил, нужно ли ее спасти от журналистов. Но Примадонна не стала сбегать. Она даже согласилась спеть. Вместе с мужем артистка исполнила хит Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце».

