75-летняя Алла Пугачева спела без фонограммы с Максимом Галкиным* в Юрмале

Алла Пугачева дала интервью. Фото: кадр из YouTube-канала LIFESTYLE BALTIC

Алла Пугачева заявила, что еще может петь и даже не исключила, что вернется на сцену.

Алла Пугачева давно не выступает. В последние годы она занимается воспитанием Лизы и Гарри. На пенсии певице некогда скучать. Она много путешествует и посещает мероприятия, которые устраивают ее друзья. В июле артистка наслаждается теплом в Латвии. Она посетила моноспектакль Данилы Козловского, а также фестиваль «Рандеву» своей подруги Лаймы Вайкуле. Певица в шортах и шляпке собрала много комплиментов. Она рассказала, что сама себе стилист.

Также Алла Борисовна отметила, что еще может петь. Она заверила, что вернется на сцену и с удовольствием выступит, когда у нее появится такое желание. К ней подошел Максим Галкин*, который уточнил, нужно ли ее спасти от журналистов. Но Примадонна не стала сбегать. Она даже согласилась спеть. Вместе с мужем артистка исполнила хит Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце».
 

Алла Пугачева спела с мужем. Фото: кадр из YouTube-канала LIFESTYLE BALTIC

Поклонники отметили, что она выглядела бодро. Многие заметили, что у нее даже не было фирменной хрипотцы. Певица выглядела посвежевшей и отдохнувшей. 

Напомним, что Пугачева пробудет в Латвии еще несколько недель, так как там запланированы гастроли у Галкина*. 

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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