Вдова Михаила Танича поздравила Александра Добронравова: «Рождайся еще 50 лет, больше не просим»

Александр Добронравов много лет выступает на сцене. Он также является композитором. 30 июля артист отпраздновал свой день рождения. Он побывал в гостях у вдовы Михаила Танича Лидии Козловой. Она приняла его вместе с дочкой Ингой. Они давно дружат семьями. Добронравов написал более 100 песен на его стихи, а еще сотрудничает с группой «Лесоповал», худруком которой сейчас является Лидия. Она тепло поздравила его с 62-летием.

«Мы тебя поздравляем, что ты такой родился. Рождайся еще 50 лет, больше не просим. Сочиняй! И пусть Господь посылает тебе музычку, какую он тебя посылает» — подняла тост за именинника поэтесса, пишет « МК ».

Слова вдовы Танича тронули звезду. Добронравов продолжает дело друга на протяжении многих лет. В прошлом году он получил диплом сразу на нескольких фестивалях, где выступил с песнями на стихи поэта-песенника.