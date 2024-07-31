Алла Пугачева высказалась о своем наряде с мини-шортами в Юрмале: «Я сама себе стилист»

Алла Пугачева всегда привлекает к себе много внимания. Певица уже давно не поет на сцене, однако она не стала исключать, что в более спокойные времена может выступить. Недавно артистка приехала на фестиваль «Рандеву». Она в первый день щегольнула в белой струящейся юбке и балетках. А вот потом Примадонна появилась с мужем Максимом Галкиным*, надев мини-шорты и широкополую шляпу. Звезда произвела фурор, показав свои ножки в 75 лет.

Она рассказала, что от фестиваля у нее остались позитивные эмоции. Также Пугачева отреагировала на комплименты в адрес ее наряда.