Алла Пугачева высказалась о своем наряде с мини-шортами в Юрмале: «Я сама себе стилист»

Алла Пугачева всегда привлекает к себе много внимания. Певица уже давно не поет на сцене, однако она не стала исключать, что в более спокойные времена может выступить. Недавно артистка приехала на фестиваль «Рандеву». Она в первый день щегольнула в белой струящейся юбке и балетках. А вот потом Примадонна появилась с мужем Максимом Галкиным*, надев мини-шорты и широкополую шляпу. Звезда произвела фурор, показав свои ножки в 75 лет.
Она рассказала, что от фестиваля у нее остались позитивные эмоции. Также Пугачева отреагировала на комплименты в адрес ее наряда.
«У меня шляпа эта, как зонт! Я сама себе стилист», — заявила певица.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Напомним, что также артистка носит лосины. Раньше ее стилистами были именитые кутюрье. Для ее шили наряды Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. Долгое время Игорь Гуляев передавал ей луки, которые создавал. Он также дарил вещи двойняшкам Лизе и Гарри. Теперь Пугачева живет в Израиле, где сама занимается своим гардеробом.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева за кулисами фестиваля. Фото: кадр из YouTube-канала LIFESTYLE BALTIC
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