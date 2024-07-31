Алла Пугачева рассказала, когда вернется на сцену: «Петь я еще могу, ходить — хожу»

Алла Пугачева уже давно не выступает. Однако она делала исключение в честь своего 70-летия, когда дала концерт в Москве. В этом году в честь юбилея артистка просто выпустила несколько песен. Она продолжает жить за границей.

Певица уже месяц находится в Латвии, где снова посетила фестиваль «Рандеву». Она в восторге от музыкального мероприятия, которое устраивает ее подруга Лайма Вайкуле. В передаче «Стиль жизни» звезда заявила, что испытала положительные эмоции.

Потом корреспондет Марк-Анатоний Эйн спросил, когда саму Аллу Борисову ждать на сцене.

«Ну подождите!» — заявила она.

По словам певицы, пока она не может преодолеть внутренний барьер.

«И потом я уже 15 лет не пою. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохнование, приеду!» — сказала Примадонна на YouTube-канале LIFESTYLE BALTIC.