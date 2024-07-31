Капаклы заснял беременную Мусульбес по пути в больницу: «Таня не в духе»

Роман Капаклы прославился благодаря шоу «Дом-2». Он называет себя создателем первого реалити не про похудение. Уже несколько лет спортсмен состоит в отношениях с Таней Мусульбес, которая является блогером. Они одно время жили раздельно, но в итоге преодолели кризис. Супруги в этом году объявили, что ждут ребенка. Во время гендерпати весной они узнали, что у них будет дочка. Родить Таня должна 17 августа. В последнее время она редко появляется в соцсетях.

На днях Роман признался, что его жена чувствует себя слабой. А 31 июля он сообщил, что с трудом добудился Татьяну. Спортсмен в ужасе от поступков беременной возлюбленной, но старается быть спокойным и чутким.

«Таня не в духе. Поздно встала, будильник не услышала, будил ее дистанционно. Приехал, забрал, едем сдавать анализы», — заявил Капаклы.

Он также заснял свою избранницу в машине. Мусульбес взяла кофе в кружке и переставила в машине, так как у нее там уже был кофе на вынос. Муж над ней хихикал. Блогерша была без макияжа, с распущенными волосами и в спортивном костюме. Она выглядела рассеянной.