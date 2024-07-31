Игорь Гордин — об отце Юлии Меньшовой: «Если тесть — режиссер, значит, все твои роли — благодаря ему»

Юлия Меньшова счастлива в отношениях с Игорем Гординым. Они вырастили сына Андрея и дочку Таисию. Примечательно, что актер сыграл десятки ролей. Его можно увидеть в таких сериалах, как «Склифосовский», «Содержанки», «Балет». Он считается одним из самых востребованных артистов.

Он также служит в МТЮЗе, играет в МХТ им. Чехова, Театре Наций и в «Современнике». Но так вышло, что Гордин не снялся в фильмах своего знаменитого тестя Владимира Меньшова. Оказалось, что режиссер лишь однажды порекомендовал его в фильм, но съемки так и не случились

«Пробы я тогда не прошел. И больше попыток не было. Владимир Валентинович Меньшов тогда 20 лет как режиссер почти не работал. «Зависть богов» — его последняя завершенная картина. Так что я сам как-то искал пути выживания в профессии, крутился», – сказал муж Юлии.

Он отметил, что Меньшов часто смотрел спектакли с его участием и был доволен его работой. По мнению Гордина, многие просто прикрыли, что родственники друг друга продвигают везде, но в это случае этого не происходит.

«Если тесть — режиссер, значит, все твои роли — благодаря ему. Или жене, которая тебя пристроила… Сам-то никуда не годен, вот родственники и заботятся, чтобы хоть чем-то занялся», – стал иронизировать актер, пишет цитирует его «АиФ».

При этом Игорь смеется, что даже на его могиле скорее всего напишут, что «здесь покоится муж Юлии Меньшовой». В последнее время он совсем не сидит без дела. Обычно супруги редко говорят о своей жизни. В свои 59 лет артист выбирает проекты, которые больше нравятся.