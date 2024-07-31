Какой рост у Ромы Капаклы?

Роман Капаклы прославился благодаря шоу «Дом-2». Он был в браке с Мариной Африкантовой. Потом спортсмена она застала в постели с Таней Мусульбес. Она не смогла простить измену. А Роман до сих пор состоит в отношениях с Таней и ждет рождения малыша. Поклонники удивляются тому, что он всегда безупречно выглядит. Капаклы тренируется и может похвастаться шестью кубиками. В соцсетях он озвучил свой рост и вес.

25-летний блогер весит 100 килограммов при росте 180 сантиметров.

«Из-за некоторых личностей многие думают, что я карлик», — пошутил он.

Также Роман рассказывал, что у него аллергия на определенные продукты, поэтому он следит за питанием. По его словам, отведав рыбы или креветок, у него может быстро развиться отек.

Напомним, что Мусульбес беременна и должна родить дочку в августе.