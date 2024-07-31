Кто родится у Ромы Капаклы?

Рома Капаклы счастлив в отношениях с Таней Мусульбес. Их отношения начались уже после «Дома-2». Они сыграли свадьбу, а уже потом отправились в МФЦ на регистрацию спустя несколько лет. Пара переживала кризис в отношениях и даже разъезжалась, но теперь у них снова идиллия. Таня ждет первенца. У нее уже большой срок беременности. Пара уже в мае устроила гендерпати. Тогда они узнали пол будущего ребенка.

«Мне сложно описать какое это счастье и какие эмоции я испытала в этот момент», — заявила Мусульбес. «Я даже не знаю как описать этот момент…давайте по порядку, я очень хотел дочь, почему так? Не отвечу, просто всем сердцем чувствую это», — поделился Роман.

Теперь будущая мама уже редко делает посты в соцсетях. Она готовится к радостному событию. Капаклы признался, что она чувствует себя очень слабой. Однако он раскрыл дату ПДР — 17 августа. Но Роман уверен, что роды случаться раньше.