Бывший жених Ольги Бузовой сыровар Денис Лебедев назвал телеведущую «пустой женщиной»

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым не может построить личную жизнь. Она даже пыталась найти вторую половинку с помощью шоу «Замуж за Бузову». Победителем проекта стал сыровар Денис Лебедев, но они встречались совсем недолго. Артистка с ним рассталась, так как он ей изменял. Ходили слухи, что он также хотел нажиться за счет звезды. На этот раз в интервью Лебедев заявил, что из-за карьеры Бузова никому не нужна.

«Она нужна что ли какому-то политику? Она как женщина в этом плане пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна отдавать свою энергию, свое время, а когда ты смотришь на свою любимую по телеку и сам себе обед кашеваришь — ну нафиг!» — высказался бизнесмен.

Он также подозревает, что их отношения не сложились, так как у Ольги остались триггеры из-за прошлых романов. Лебедев заверила, что из-за страхов и подозрений телеведущая про него многое наговорила. Сыровар похвастался, что теперь у него есть жена и ребенок в YouTube-шоу «proПУСК» с Георгием Иващенко.