Врачи нашли у Светланы Светличной новую опухоль в лобной доли мозга

Светлана Светличная является известной актрисой. Она много лет находится в психиатрической клинике. Примечательно, что звезда «Бриллиантовой руки» и «17 мгновений весны» все чаще оказывается в больнице из-за проблем со здоровьем. На этот раз выяснилось, что врачи нашли у нее новую опухоль в лобной доли мозга.

Скоро новообразование проверят с помощью биопсии, чтобы выяснить злокачественная она или нет. Отмечается, что у Светличной когнитивные расстройства могли возникнуть из-за этой опухоли.

По данным телеграм-канала Mash, актриса уже почти лишилась памяти из-за болезни Альцгеймера. Также у нее есть проблемы с речью и мышлением. За ней наблюдают врачи. Звезда кино не может двигаться без помощи и 75% времени проводит в кровати. 84-летняя Светличная становится все слабее.

Напомним, что у Светличной есть сын Алексей, который является стоматологом. А второй сын Олег умер в 2006 году. Родные не заботятся об артистке.