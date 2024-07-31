Сколько лет детям Галкина*?

Максим Галкин* уже 23 года состоит в отношениях с Аллой Пугачевой. Он гораздо моложе певицы, но это не мешает им строить гармоничные отношения. Примадонна заморозила яйцеклетки, поэтому смогла снова стать мамой в уже зрелом возрасте. В 2013 году у них на свет появились двойняшки: сын Гарри и дочка Лиза. Мальчик на несколько минут старше своей сестры. Сейчас малышам по 10 лет, а 18 сентября им исполнится уже по 11 лет.

Супруги растят детей в Израиле. Однако летом 2024 года Пугачева привезла их в Латвию. Ее видели на прогулке с наследниками. В это время Галкин* находился на гастролях в Европе. Он уже два года воспитывает двойняшек на расстоянии. Однако юморист делает перерывы в работе, чтобы уделить им время. Ранее он даже возил их в Диснейленд в Париже.

Напомним, что у Аллы Борисовны также есть дочка Кристина Орбакайте от первого брака с Миколасом Эдмундасом Орбакасом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.