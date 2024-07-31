Сколько лет было Галкину*, когда он начал встречаться с Пугачевой?

Несмотря на большое количество шуток из-за разницы в возрасте в 27 лет, Алла Пугачева продолжает жить с Максимом Галкиным*. Пара живет в Израиле и растит двойняшек Лизу и Гарри. Их знакомство произошло на фестивале «Славянский базар» в 2001 году. А жить они вместе стали спустя 4 года. В момент знакомства Галкину* было 25 лет, а певице — 52.

А вот свадьбу пара сыграла только 24 декабря 2011 года. Позже с помощью суррогатной матери они завели детей. Малыши тайно родились в 2013 году. Когда наследники подросли, супруги захотели обвенчаться. Это произошло в ноябре 2017 года в Михайло-Архангельском храме села Бушарино.

До сих пор влюбленные демонстрируют идиллию. Галкин* любит шутить о бывших мужьях Пугачевой.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.