Чулпан Хаматова отказалась общаться с Аллой Пугачевой в Юрмале

Алла Пугачева предпочитает посещать разные мероприятия. Она поддерживает своих друзей. Этим летом певица находится в Латвии. Она уже посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там артистку встречали аплодисментами, хотя она не выступала. Также звезда часто проводит время с друзьями. Она видится с Вайкуле и Андреем Макаревичем*. На днях Примадонна решила посетить моноспектакль Данилы Козловского. Она вышла в свет в кожаных лосинах и рубашке с галстуком.

После спектакля Алла Борисовна пошла за кулисы. Также на спектакле были Максим Виторган и Чулпан Хаматова. С последней певица не смогла поговорить. Чулпан была не в настроении и сразу покинула спектакль, отказавшись общаться с Пугачевой, пишет KP.RU.

А вот с Данилой певица даже сделала фото. Она давно с ним дружит. В свое время Примадонна даже снялась в клипе на трек к фильму «Чернобыль», в котором снялся Козловский.

Напомним, что Хаматова лишилась работы в Латвии. Ее уволили из театра. Возможно, что это и повлияло на ее настроение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.