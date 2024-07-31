Отец Алисы Тепляковой заявил, что его семья питается рыбой и куриными сердечками

Алиса Теплякова прославилась, когда в свои 9 лет поступила в МГУ. Девочка растет в многодетной семье. Ее папа Евгений Тепляков воспитывает 8 детей и скоро у него появится девятый малыш. Он вынужден экономить, чтобы прокормить такую большую семью. В YouTube-канале «Учимся с Алисой» Тепляков рассказал, что они кушают.

Оказалось, что он постоянно охотится на скидки. По его словам, по другому просто нельзя всех накормить. На этот раз Евгений купил много мяса, куриные сердечки и рыбку со скидкой в 30-35%. Он также смог взять крупы, хлеб и много пачек крабового мяса.

«Многодетные семьи покупают товары со скидкой, потому что они дешевле, чем товары без скидки. Вы не представляете, сколько сил требует прокормить семью из 10 человек. А ведь скоро нас станет 11. А еще у нас есть два кота. И каждый кот ест как человек, даже больше», — поделился Тепляков.

Многие россияне удивляются тому, как живет эта семья. Они переживают за Алису, которая растет очень умной девочкой, но ей может не выпасть возможность в будущем себя реализовать.