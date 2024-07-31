Уехавший в Латвию Смольянинов* живет с 46-летней бывшей женой Дмитрия Ланского

Артур Смольянинов*. Фото: Global Look Press 

Актер после развода решил завести новые отношения.

Артур Смольянинов* уже давно снимается в кино. Он предпочел покинуть Россию и развелся с Дарьей Мельниковой, которая родила от него двух сыновей. На этот раз появилась новость, что он больше не одинок. Звезда фильма «Жара» отправился в Латвию. Он испытывает трудности, так как его не зовут ни в кино, ни в театр. Артур вынужден был заняться музыкой. Он создал группу cheLovek, с которой выступает в разных заведениях за 50 евро.

При этом у 40-летнего Смольянинова* завязался роман с 46-летней Екатериной Ланской-Сапожниковой. Он называет ее своей феей и считает, что возлюбленную ему послала вселенная. 

Артур Смольянинов* и Екатерина Ланская-Сапожникова. Фото: соцсети Артура Смольянинова*

Однако Екатерина не свободна. Она жена Дмитрия Ланского, экс-солиста группы «Премьер-министр» и бывшего мужа певицы Юлии Началовой. У нее есть двое детей. Она не объявляла о разводе, а значит Артур ее увел из семьи. Еще год назад в интервью Екатерина хвасталась семейным счастьем. 

Ланская-Сапожникова сейчас продюсирует группу артиста. Она с ним ездит на гастроли. К слову, в России у Смольянинова* остались мама и брат-инвалид. Скорее всего он даже не платит алименты бывшей жене.  Мельникова жаловалась, что с трудом оплачивает ипотеку. 

*Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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