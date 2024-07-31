Уехавший в Латвию Смольянинов* живет с 46-летней бывшей женой Дмитрия Ланского

Артур Смольянинов* уже давно снимается в кино. Он предпочел покинуть Россию и развелся с Дарьей Мельниковой, которая родила от него двух сыновей. На этот раз появилась новость, что он больше не одинок. Звезда фильма «Жара» отправился в Латвию. Он испытывает трудности, так как его не зовут ни в кино, ни в театр. Артур вынужден был заняться музыкой. Он создал группу cheLovek, с которой выступает в разных заведениях за 50 евро.

При этом у 40-летнего Смольянинова* завязался роман с 46-летней Екатериной Ланской-Сапожниковой. Он называет ее своей феей и считает, что возлюбленную ему послала вселенная.