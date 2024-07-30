Сколько мужей было у Тани Мусульбес?

Таня Мусульбес многим знакома по шоу «Дом-2». Там она строила свою любовь. Однако первый парень у нее появился в 16 лет. Тогда девушка даже ушла из дома. Но эти отношения не продлились долго. Когда в 2017 году Таня Мусульбес появилась на телестройке, то сразу образовала пару с Дмитрием Талыбовым. Но они так сильно поссорились, что Дима просто выставил возлюбленную из дома. Однако долго она не была одна. На шоу пришел ее бывший возлюбленный Виктор Литвинов, с которым девушка строила отношения за пределами проекта.

Причиной их расставания было то, что Виктор много работал и не уделял ей достаточно внимания. Он исправился и смог построить с ней крепкие отношения. Они даже поженились, выиграв конкурс «Свадьба на миллион».

Потом Таня Мусульбес покинула шоу. Вскоре после этого она развелась с Литвиновым, так как разлюбила его. Почти сразу после развода Таня Мусульбес вновь вышла замуж.И вновь ее избранником стал экс-возлюбленный Сергей Мих. Но и этот брак был коротким.

После разрыва со вторым супругом у Тани Мусульбес случился роман с мужем Марины Африкантовой, которая застала ее в постели с Романом Капаклы. Оказалось, что у Тани Мусульбес и Ромы Капаклы все серьезно. Не так давно они расписались. Таким образом, Рома Капаклы стал третьим мужем Тани Мусульбес.

Теперь влюбленные ждут рождения первенца. У них будет дочка.