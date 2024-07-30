Кем работает Татьяна Мусульбес?

Татьяна Мусульбес некоторое время была участницей «Дома-2». Она пришла на проект в 2017 году. До этого девушка из Покровска пыталась покорить Одессу. Она мечтала работать в индустрии красоты. После того, как Татьяна Мусульбес покинула «Дом-2» она развелась с первым мужем Виктором Литвиновым. Затем вновь вышла замуж и развелась.

А вскоре закрутила роман с супругом Марины Африкантовой Романом Капаклы. В итоге влюбленные поженились. Теперь они ждут первенца – дочку.

Зарабатывает Мусульбес с помощью соцсетей. Она активно ведет свой блог. Также у нее почти миллион подписчиков на YouTube-канале. Поклонники с интересом следят за ее жизнью. Татьяна Мусульбес пыталась жить на Бали, но теперь вместе с Романом Капаклы перебралась в загородный дом в Подмосковье.