Данила Козловский признался со сцены в любви к Алле Пугачевой и исполнил ее песню

Алла Пугачева не перестает путешествовать. В июле она уже была в Латвии. Певица добралась до Юрмалы, где живет ее подруга Лайма Вайкуле. Артистка уже посетила фестиваль «Рандеву». Она постоянно выбирает яркие образы для выходов в свет. В 75 лет Алла Пугачева не боится демонстрировать ножки. Примечательно, что накануне она пришла на моноспектакль «Фрэнк», где играет Данила Козловский. Стоимость билетов на постановку разная: дорогие – 175 евро, а самые дешевые — по 30.

Также спектакль посетили Максим Виторган, Чулпан Хаматова. Во время спектакля Данила Козловский признался в любви певице и исполнил ее песню «Любовь, похожая на сон». Актер даже показал рукой в зал, на тот ряд, где сидела Примадонна.

Потом к Даниле Козловскому за кулисы пошли Алла Пугачева и Максим Виторган. А вот Чулпан Хаматова, по словам очевидцев, была не в духе. Возможно, это связано с тем, что недавно актрису уволили из театра в Риге, пишет « МК ».