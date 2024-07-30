Никита Пресняков прилетел в Россию на лечение

Почти два года Никита Преснякова находился в США. Внук Аллы Пугачевой покинул родину и обосновался в Лос-Анджелесе. Он там стал снимать клипы, а потом начал давать концерты. С ним перебралась за границу и жена Алена Краснова. Она наслаждалась тем, что виделась с подругами, посещала вечеринки и устраивала фотосессии. Но на днях невестка Кристины Орбакайте оказалась в России. Следом за ней прилетел и сам Никита Пресняков. Они отметили годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону.

Пока артист ничего не рассказывает о своем визите. Неизвестно, как долго он будет находится на родине. Но его планы раскрыл приятель.

«Он приехал не только в отпуск и увидеть родню, друзей. Есть в планах работа на студии, плановые визиты к врачам. Наверное, какие-то личные дела, о которых не распространяется», — цитирует свой анонимный источник KP.RU.

В это время в Москве как раз находится папа Никиты Владимир Пресняков. По внуку также скучают бабушка Елена и дедушка Владимир Пресняков-старший. А вот жена звезды точно захочет увидеть своих родителей после долгой разлуки.