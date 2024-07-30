Долина жалеет, что не успела проститься с Магомаевым: «Он очень в моей жизни много значил»

Лариса Долина является одной из самых известных артисток в России. Ее считаю одной из самых лучших джазовых исполнительниц. В новом интервью она заявила, что любила Муслима Магомаева. Долина рассказала, что первая пластинка, которую она услышала, была с его песнями.

«Это был совершенно новый тип артиста. Это тот человек, которого ждали много-много лет. Который совмещал в себе так много стилей и так чувствовал каждую песню, которую пел, и так умел этим голосом рассказать любую историю, что зрители сразу ему доверяли.

И вот дом моей тети родной. Мы с сестрами остались дома. Родители куда-то ушли. Поставили пластинку, а я ее заездила буквально. Сестры уже: "Все, хватит! Давай что-нибудь другое". Я ее беру и она вываливается у меня из рук, и разбивается. Конечно, я понимаю, что я сейчас такое получу. Но мне самой было жалко. Его пластинки невозможно было купить», — поделилась звезда.

По ее словам, много лет спустя она познакомилась с ним на концерте. Артист произвел на нее большое впечатление. Она была поражена, что Магомаев знал ее имя и сразу заявил, что любит ее творчество. Позже он даже позвал Ларису Долину на свой день рождения, лично позвонив по телефону.

«И тут я понимаю, что падаю в обморок. Услышать это от Магомаева! Я потеряла дар речи», — отметила она.

По словам звезды, она была счастлива, так как Муслим даже посадил ее рядом с собой и своей женой. Певица заплакала, когда вспомнила, что не успела с ним проститься. Артист умер в 2008 году.

«Я так жалею, что не успела с ним попрощаться! Как же я жалею! Он очень в моей жизни много значил», — заявила Лариса Долина в интервью для YouTube-канала «Татарка FM».