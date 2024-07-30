Прилучный заобнимал Брутян в бассейне на Мальдивах: «Хорошо, когда у детей есть дневной сон»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Зепюр Брутян выложила романтичное видео с Павлом Прилучным. Супруги наслаждаются отдыхом на роскошном курорте.

Зепюр Брутян снимается в кино и ей довелось сыграть в картине «В клетке». На съемках она познакомилась с Павлом Прилучным. Правда, их отношения начались только через два года, когда Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Прилучный почти сразу узаконил отношения с молодой избранницей. Теперь у пары уже растет годовалый сын Микаэль. 

Зепюр Брутян подружилась с детьми своего избранника от первого брака: дочкой Мией и сыном Тимофеем. 

Павел Прилучный устроил семейный отпуск. Он увез детей и супругу на Мальдивы. Актер не скрывает, что ему нравится проводить время с наследниками. 

На этот раз Зепюр Брутян выложила кадры, на которых нежилась в бассейне. Супруги лакомились фруктами, которые были на плавучем подносе. При этом Павел Прилучный обнимал жену и целовал ее. 

«Хорошо, когда у детей есть дневной сон», написала Зепюр Брутян.

На пост отреагировала сестра актрисы. «Безумно красивые. Одно удовольствие смотреть на вас», заявила она. «Паша, какие вы красивые! Чудесного отдыха! Любуюсь!» присоединилась актриса Наталия Антонова. А Лиза Моряк отметила, что еще няня выручает в отпуске. 

Напомним, что Павел Прилучный сейчас судится с первой женой Агатой Муцениеце. Он хочет получить право опеки над детьми.

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