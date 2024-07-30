Прилучный заобнимал Брутян в бассейне на Мальдивах: «Хорошо, когда у детей есть дневной сон»

Зепюр Брутян снимается в кино и ей довелось сыграть в картине «В клетке». На съемках она познакомилась с Павлом Прилучным. Правда, их отношения начались только через два года, когда Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Прилучный почти сразу узаконил отношения с молодой избранницей. Теперь у пары уже растет годовалый сын Микаэль.

Зепюр Брутян подружилась с детьми своего избранника от первого брака: дочкой Мией и сыном Тимофеем.

Павел Прилучный устроил семейный отпуск. Он увез детей и супругу на Мальдивы. Актер не скрывает, что ему нравится проводить время с наследниками.

На этот раз Зепюр Брутян выложила кадры, на которых нежилась в бассейне. Супруги лакомились фруктами, которые были на плавучем подносе. При этом Павел Прилучный обнимал жену и целовал ее.