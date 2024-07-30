Прилучный заобнимал Брутян в бассейне на Мальдивах: «Хорошо, когда у детей есть дневной сон»

Зепюр Брутян снимается в кино и ей довелось сыграть в картине «В клетке». На съемках она познакомилась с Павлом Прилучным. Правда, их отношения начались только через два года, когда Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Прилучный почти сразу узаконил отношения с молодой избранницей. Теперь у пары уже растет годовалый сын Микаэль.
Зепюр Брутян подружилась с детьми своего избранника от первого брака: дочкой Мией и сыном Тимофеем.
Павел Прилучный устроил семейный отпуск. Он увез детей и супругу на Мальдивы. Актер не скрывает, что ему нравится проводить время с наследниками.
На этот раз Зепюр Брутян выложила кадры, на которых нежилась в бассейне. Супруги лакомились фруктами, которые были на плавучем подносе. При этом Павел Прилучный обнимал жену и целовал ее.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян
«Хорошо, когда у детей есть дневной сон», — написала Зепюр Брутян.
На пост отреагировала сестра актрисы. «Безумно красивые. Одно удовольствие смотреть на вас», — заявила она. «Паша, какие вы красивые! Чудесного отдыха! Любуюсь!» — присоединилась актриса Наталия Антонова. А Лиза Моряк отметила, что еще няня выручает в отпуске.
Напомним, что Павел Прилучный сейчас судится с первой женой Агатой Муцениеце. Он хочет получить право опеки над детьми.
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