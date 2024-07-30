Какую операцию сделали Пугачевой?

Алла Пугачева в этом году провела несколько месяцев на Кипре, но уехала оттуда. У певицы есть проблемы со здоровьем, поэтому она избегает жаркой погоды. В 2010 году артистка перенесла операцию на сердце. Ей провели малотравматичную операцию. После этого Алла Пугачева быстро восстановилась.

Однако сейчас Примадонна в свои 75 лет жалуется на боли в ногах и отеки. Подруга звезды в прошлом году рассказала, что с молодости артистка страдала из-за подагры. Ходят слухи, что Алла Пугачева делала новую пластику в Израиле. По словам хирургов, наркоз мог не лучшим образом сказаться на ее здоровье.

Напомним, что этим летом Алла Пугачева уехала в Юрмалу, где видится с друзьями и ходит гулять с двойняшками Лизой и Гарри.