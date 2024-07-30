Капаклы — о Мусульбес, которая никак не может разродиться: «Таня себя прям очень слабо чувствует»

Роман Капаклы и Таня Мусульбес являются одной из тех пар, которые даже после ухода из «Дома-2» активно ведут соцсети. Они недавно перестали скрывать, что ждут ребенка. В мае влюбленные устроили вечеринку, на которой объявили, что у них будет дочка.

Однако в последнее время супруги ничего почти не публикуют в соцсети. Уже приближается ПДР, поэтому со дня на день на свет должна появится их малышка. Поклонники даже начали переживать по поводу того, что Таня Мусульбес никак не может разродиться.

Но теперь Роман Капаклы сообщил, что ПДР стоит аж на 17 августа. Но он уверен, что все произойдет раньше. Но также возлюбленный Тани Мусульбес рассказал, что ее самочувствие сейчас неважное. Тане откровенно плохо, ей очень тяжело ходить с огромным животом.

«Последние дни Таня себя прям очень слабо чувствует», — поделился Роман Капаклы в своем телеграм-канале.

Однако к рождению дочки они уже готовы. Пара переехала на новое место жительства. Рома Капаклы собрал кроватку для ребенка. Он уже с нетерпением ждет, когда впервые возьмет малышку на руки.